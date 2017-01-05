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Matej Mitrovic ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Gece geç saatlerde İstanbul'a geldikten sonra sabah sağlık kontrolünden geçirilen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde devam eden kampa katıldı. Akşam yapılan idmana çıkan Mitrovic, antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş tarafından yeni takım arkadaşlarıyla tanıştırıldı.

İdmanın pas bölümünde takımla çalışan Mitrovic, daha sonra takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

- Beşiktaş, günü çift idmanla kapattı Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Sabah salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlılar, günün ikinci idmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sahada gerçekleştirdi. Yağmur altında yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda birebir hücum ve savunma organizasyonuyla devam eden idman, 3 grup halinde dar alanda oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Ömer Şişmanoğlu katılmadı.

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak ile bir grup Beşiktaş taraftarı da izledi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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