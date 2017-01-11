Matej Mitrovic servete kondu
Beşiktaş'ın yeni transferi, yıllık kazancını 75 bin Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya çıkardı.
75 bin Euro’dan 1.2 milyon Euro’ya Stopere Matej Mitrovic’i transfer eden Beşiktaş yönetimi, oyuncuya ödenen paralar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Kartal’dan yıllık 1.2 milyon Euro alacak olan Hırvat oyuncunun kazancını inanılmaz şekilde katladığı ortaya çıktı.
Yıllık 75 bin Euro kazanıyordu
Mitrovic, Rijeka’da yıllık 75 bin Euro kazandığı öğrenildi. (Habertürk)
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