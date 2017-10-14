Mathieu Valbuena: Saha içinde tartışma yaşayabiliriz. Bu takımın iyiliği için olabilir

Fenerbahçe'de çok top kullanması ve fazla kayıp yaşamasıyla zaman zaman eleştirilen Mathieu Valbuena, takım oyuncusu olduğunu, tek başına başarıya inanmadığını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce antrenmanda bu konuyla ilgili tartışma yaşadığı kaleci Kameni ile arasındaki buzları eriten Fransız yıldız, Kamerunlu file bekçisi ile yaptğı sohbette adeta içini döktü: "Saha içinde tartışma yaşayabiliriz. Bu takımın iyiliği için olabilir. Herkes tüm topları istediğimi söylüyor. Evet sezon başında durum böyleydi, kabul ediyorum. Ancak o dönemde çok eksiğimiz vardı ve sorumluluk almak zorundaydım."

TAKIMDA HİÇ KİMSEYLE BİR PROBLEMİM YOK

Valbuena, yaptığı bir sosyal medya paylaşım hatası nedeniyle takımdaki herkesle problemli gösterilmesine de tepki gösterip, "Ben bu takımda olmaktan çok mutluyum ve takım için her şeyimi vermeye hazırım. Hata yapmaktan korkmam, takım için risk alırım. Bunun için insanlar beni eleştirecekse de umrumda olmaz. Benim tek bir amacım var formasını giydiğim takımın kazanması. Lige kötü başlamamızın, bu tip şeylerin konuşulmasında etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

TOPU ALAN HERKES POZİSYON ÜRETİYOR

Takımın şu anda gerçek gücüne yaklaştığını ve artık sorumluluğu herkesin paylaştığını belirten Valbuena "Farklı bir dönem başladı. Aramıza Soldado, Ekici, Giuliano, Janssen katıldı. Fernandao, Aatıf, Dirar ve Alper de var. Hücum bölgesinde çok güçlü bir takımız. Topu alan herkes pozisyon üretebilir. Tek başına bir şeyin başarılamayacağını bilecek olgunluktayım. Takımıma zarar verecek hiçbir şey yapmam. Şampiyonluğa oynayabileceğimizi ispatlamanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Sabah