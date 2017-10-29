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Mauricio Isla: Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, Süper Lig'de şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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Isla, Fenerbahçe dergisinin kasım sayısındaki röportajında, "Hepimiz şampiyonluk hedefi etrafında toplandık. Sezon sonuna kadar hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.     

Şilili oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadıkları derbi maçları da değerlendirerek, "Her iki maça da kazanmak için çıktık. Tam anlamıyla taktik savaşı verdik. Geçen iki sezonun şampiyonunu evimizde yendiğimiz için çok mutluyum. Galatasaray ise şu süreçte ligin lideri konumunda. Janssen’in golü sayılsaydı, maçın seyri değişirdi bence. Kırmızı karttan sonra da istediğimiz hücumları organize edemedik. Bundan sonraki süreçte maç maç giderek alacağımız galibiyetlerle aradaki puan farkını eritmek istiyoruz. Her maçta zirveye bir adıma daha yaklaşacağız." şeklinde görüş belirtti.     

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman'ın kendisini Şili Milli Takımı'nda görmek istediğini vurgulayan Isla, "Birebir yaptığımız konuşmalarda, doğru pasları veren, hem hücum hem de savunmada etkili olan, takımda arkadaşlarına yardımcı olan biri olarak sahada olmamı istiyor. Bugüne kadar iyi bir süreci geride bıraktık. Takımda çok sayıda yeni oyuncu var ve bunlardan biri de benim. Bu nedenle çok yoğun bir çalışma dönemi geçirmemiz gerekti. Her geçen gün sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.     

Futboldaki idolünün Brezilyalı futbolcu Ronaldinho olduğunu aktaran Isla, kendisini en çok zorlayan ismin, milli takımda oynadığı dönemde Arjantin ile yaptıkları maçlarda Lionel Messi olduğunu ifade etti.     

Isla, kız bebek beklediklerini ve adını Luz Elif koyacaklarını sözlerine ekledi.

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