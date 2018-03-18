Mauro Icardi: 100 gole ulaşmayı gerçekten çok istemiştim

İtalya Serie A'da Inter, Sampdoria'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederken maça 4 gol atan Mauro Icardi damgasını vurdu. Icardi, attığı 4 golle, Serie A'da toplam 103. golüne ulaşmış oldu.

25 yaşındaki Arjantinli golcü, maçın ardından yaptığı konuşmada ''100 gole ulaşmayı gerçekten çok istemiştim! Bu yüzden sadece oynadım. Tüm takım olarak iyi bir performans sergiledik. Aldığımız 3 puan, benim attığım gollerden daha önemli'' dedi.

Bu sezon Inter formasıyla 24 maçta 22 gol atarak formda bir sezon geçiren Icardi, bu performansına rağmen Arjantin Milli Takım kadrosuna alınmadı.

''KADRODA OLMAYACAĞIMI BİLİYORDUM''

Kadroya girememesini değerlendiren Icardi, ''Koç Jorge Sampaoli ile konuştum. Kadroda olmayacağımı zaten biliyordum. Son 4 maç sakattım ve diğer oyuncular tercih edildi'' diye konuştu.