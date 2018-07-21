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Max Meyer, menajerinin yüksek maaş talebi sebebiyle takım bulmakta zorlanıyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Max Meyer, transfer görüşmelerinde hareketli günler yaşıyor. Oyuncunun menajerinin yüksek maaş talebi sebebiyle, 22 yaşındaki futbolcu takım bulmakta zorlanıyor.

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Transferde şu ana kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke'yle olan sözleşmesi bu sezon itibariyla sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Max Meyer için temaslarını sürdürüyor.

Schalke'nin Bundesliga'yı 2. bitirdiği sezonda 24 maçta forma şansı bulan 22 yaşındaki futbolcu, kulübün sportif direktörü Christian Heidel'le yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı.

Leroy Sane, Timo Werner ve Julian Brandt gibi isimlerle birlikte Alman futbolunun yeni yıldızları arasında gösterilen ancak yüksek beklentileri karşılaşmakta zorlanan Meyer, menajeri Roger Wittmann ve ailesinin baskısıyla 7-8 milyon Euro'ları bulan yıllık ücret talebinde bulunduğu için şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, oyuncunun menajeri Wittmann, Meyer'i Premier Lig'e pazarlamak istiyor.

Tottenham, Liverpool ve Arsenal'in, hali hazırda genç ve potansiyeli bulunan Meyer'e ilgi duyduğu ifade edilirken kısa süre önce Marsilya'yla da görüşen Wittmann'ın, yüksek ücret talebi sebebiyle Fransız ekibinin masadan kalktığı belirtidi.

Max Meyer için son alternatifin ise Türkiye. Premier Lig veya yüksek profilli bir takımla anlaşma sağlanamaması halinde, Max Meyer Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

(Fanatik)

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