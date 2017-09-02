Mayweather kendisine bahis oynamak istedi iddiası

Tarih yazarak emekliye ayrılan dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Mayweather, Conor McGregor ile karşılaşacağı maç öncesinde kendisine 338 bin Euro bahis oynamak istedi.

Dünyanın en çok kazanan sporcularından olmasına rağmen bahis oynadığını açık bir şekilde söyleyen Floyt Mayweather, Las Vegas'ta kendisine bahis oynamak isterken işlemlerin uzaması üzerine sinirlendi ve çıktı.

McGregor karşısında dövüşüp galip geldiği için 300 milyon Euro kazanan Mayweather, bahsi oynaması halinde ise kazanamayacaktı.

McGregor'u en fazla 9 roundda nakavt edeceği bahsini oynayan Mayweather, rakibini 10. roundda nakavt etmeyi başarmıştı.

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