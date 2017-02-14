Mayweather ve McGregor büyük dövüş için anlaştı

Sıkletindeki tüm prestijli kemerlere sahip olan yaşayan boks efsanesi ABD'li Floyd Mayweather ile UFC şampiyonluk kemeri sahibi İrlandalı Conor McGregor, ringe çıkmak için anlaşmaya vardı.

İngilizlerin ünlü gazetesi Mirror'un "Irish Sun gazetesine konuşan sağlam bir kaynağa dayandırdığı" iddiasına göre yüz milyonlarca dolarlık dev karşılaşma, 2 hafta içerisinde kamuoyuna duyurulacak.

Dövüş sporları meraklıları arasında en popüler iki figür olarak gösterilen Mayweather-McGregor karşılaşmasının yılın en çok ses getiren spor olaylarından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kafes dövüşünün kurallı hali olarak tabir edilen ve içerisinde boks, kickboks, güreş, jiu jitsu gibi bir çok dövüş disiplinini barındıran karma dövüş sporları, ülkemiz ve tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

En ünlü karma dövüş organizasyonu olan UFC (Ultimate Fighting Championship) hafifsıklet şampiyonu olup kemer sahibi olan İrlandalı Conor McGregor, etkileyici nakavtlarının yanında sevilen kişiliğiyle de dünyanın en popüler dövüş sporu figürlerinden biri oldu.

Profesyonel boks lisansı bulunmayan McGregor'un bu karşılaşmaya çıkabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

"Las Vegas'a boks lisansımı çıkartmaya gidiyorum, sonra Floyd'un hangi cehennemde olduğuna bakacağım" diyen McGregor, çıkacağı ilk boks karşılaşmasında, Mayweather gibi bir rakibe rağmen oldukça iddialı konuştu.