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Manchester City Palmieras'tan Jesus'u transfer etti

İngiliz devi Manchester City, Brezilyalı golcü Jesus ile anlaşmaya vardı.

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Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon  şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki  Jesus, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil  oldu. Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde  21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek.
 
33 numaralı formayı seçen Jesus, Manchester City'nin kazanma  alışkanlığına sahip bir kulüp olduğunu ve yeni takımında şampiyonluk yaşamak  istediğini söyledi.
 
Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 42  puanla beşinci sırada yer alıyor.

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