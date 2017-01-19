Manchester City Palmieras'tan Jesus'u transfer etti
İngiliz devi Manchester City, Brezilyalı golcü Jesus ile anlaşmaya vardı.
Altyapısından yetiştiği Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın geçen sezon şampiyon olmasına 12 gol ve 5 asistlik performansıyla katkı sağlayan 19 yaşındaki Jesus, 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'nin kadrosuna dahil oldu. Brezilyalı forvet, teknik direktör Pep Guardiola'nın görev vermesi halinde 21 Ocak Cumartesi günü ligde Tottenham karşısında forma giyebilecek.
33 numaralı formayı seçen Jesus, Manchester City'nin kazanma alışkanlığına sahip bir kulüp olduğunu ve yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 42 puanla beşinci sırada yer alıyor.
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