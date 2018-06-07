Mecnun Otyakmaz açıkladı! Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştık

Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği sezonda iyi bir performans göstererek Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaşmalarını, transfer çalışmalarındaki son durumu ve gelecek sezonki lig hedefleri hakkında Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ TERCİH TAMER TUNA"

Ligi 7'nci sırada tamamlayan Sivasspor'un çekişme halinde bulundukları Göztepe'den ayrılan Tamer Tuna ile anlaşmalarını değerlendiren Otyakmaz, "Geçen sezon en büyük rakibimiz olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna ile anlaştık. Tamer Tuna, Sergen Yalçın'ın bizimle çalıştığı dönemde yardımcı hocaydı. Tamer hocayla iyi bir diyaloğumuz vardı. Samet Aybaba'nın ayrılmasından sonra en iyi tercihin Tamer Tuna olacağını düşünerek onunla berabere sözleşme imzaladık. İnşallah yeni başarılara yelken açarız" dedi.

"UĞUR ÇİFTÇİ VE ERDOĞAN YEŞİLYURT'LA ANLAŞTIK"

Transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan Sivasspor'da Başkan Otyakmaz, Süper Lig'den bir çok kulübün talip olduğu Uğur Çifçi ve Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarına vurgu yaparak, "Bayrama kadar transfer çalışması yapmıyoruz. Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi ve Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştık. Şimdilik bekliyoruz. Bayramdan sonra transferi hızlandıracağız. Geçen sezon 14 yabancı hakkımızın tamamını kullanmıştık. Ama bu sezon sınırı ya 10 ya da 11 yabancı oyuncuda tutmaya, yerli oyuncu sayısını arttırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON TASARRUF YILI"

Dövizde yaşanan yükselişle birlikte transferde daha dikkatli olacaklarını belirten Otyakmaz, "Bu sezon dövizdeki makasın açılmasıyla birlikte Türk futbolunda biraz daha tasarruf yılı olacağını düşünüyorum. Yeteri kadar yıldız futbolcumuz var. Önümüzdeki yıllarda yıldız olma potansiyeli olan futbolcuları transfer etmeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HEDEF İLK 6 VE KUPA"

Gelecek sezon hem kupa hem de ligde başarı istediklerini söyleyen Başkan Otyakmaz, "İlk etapta ligin ilk 10 sırasında olmak sonrasında da o ortamı yakalamışsak ilk 6 sıra içinde yer lamayı tercih edeceğiz ve kupada da ilerlemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.