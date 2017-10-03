Mecun Otyakmaz: Yerli oyuncular özeleştiri yapması gerek

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımın son durumu ve yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Bu sezon tekrar lige döndüklerini söyleyen Otyakmaz, “Bildiğiniz gibi tekrar Süper Lig'e döndük. Alışkın olduğumuz bir lig ama ligdeki konsept değişti. Yabancı sayısıyla birlikte lig kaliteli hale geldi. Her ne kadar Türk oyuncuların sayısı azalmış olsa da, ligde gözle görülür bir oyun anlamında kalite arttı. Buna ayak uydurmak için çok sayıda transferler yapmamız gerekiyor. Yeni transferler yaptık. Geçen sene şampiyonluğumuzda emeği olan önemli futbolcuları elimizde tuttuk ama çok sayıda da yabancı transferi yaptık. Bizim handikabımız en iyi son 4 transferimizin son günlere denk gelmesi. Bu nedenle takımımız ilk milli maç arasına kadar tam hazır hale gelemedi. Ama bundan sonra takımdaki arkadaşların katılımıyla birlikte ortalamanın üzerinde bir puanla ligdeki bulunduğumuz durumdayız. Bu milli maç arasından da en iyi şekilde faydalanarak, hem sakatlarımızın geri dönmesiyle, hem de yapacağımız hazırlık maçlarıyla hazır bir Sivasspor ve ilk 10 içinde bulunan bir Sivasspor arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Türk futbolcular kendilerini geliştirmeli”

Yabancı sınırlamasının kalkmasının ardından takımların isimli futbolcuları kadrolarına kattığını ve bunun da futbol kalitesini artırdığını söyleyen Mecnun Otyakmaz, “Yabancı kuralının hem olumlu hem olumsuz tarafı var. Yayın gelirlerinin artmasıyla birlikte daha iyi ve isimli transferler yapma imkanı yakaladı takımlarımız. Bunun karşılığını da futbol anlamında alıyoruz. Ama bunun yanında Türk oyuncuların forma şansının azaldığını görüyoruz. Burada vicdanımız biraz yaralanıyor. Ancak futbol ekonomisi biraz vahşi bir ekonomi. Buraya ayak uydurmaları lazım. Onlar da yabancı oyuncularla yarışacak ve rekabet edecek duruma gelmeli. Bu durum da milli takıma faydalı olur” diye konuştu.

“Vasatın altındaki oyunculara yüksek ücret ödüyorduk”

Yerli oyuncuların özeleştiri yapması gerektiğini söyleyen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Yerli oyuncuların özeleştiri yapması gerekiyor. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yabancı sayısının sınırlandırıldığı dönemde vasatın üzerine çıkamayan yerli oyuncuların bile çok yüksek ücretlere imza attıklarını gördük. Şimdi bu biraz gerçek mecrasını buldu. Ama altyapıya önem verip, ilerleyen yıllarda birkaç yıllık programlarla altyapıya önem verip kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmaya yönelik adımlar atılması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.