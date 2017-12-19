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Medel: Formayı alabilmek için 6 kilo verdim

Osmanlıspor maçının yıldızlarından Medel'den sürpriz bir itiraf geldi.

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Şilili, "Ligde son haftalarda iyi sonuçlar alamıyorduk. O nedenle bu sonuç bizim için önemliydi. Yüzde yüzümü sahaya veriyorum. Formayı alabilmek için 6 kilo verdim" dedi. 

Medel, Osmanlı maçında 77 kez topla buluştu, 66 pasın 64'ünde başarı sağladı ve %97 isabetle oynadı. Attığı 8 uzun topun tamamı yerini buldu. 2 top kaptı, 6 ikili mücadele kazandı,1 top uzaklaştırdı, 2 de ara pas verdi.

(Fotomaç)

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