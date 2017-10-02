Medel, Pepe ve Caner Erkin'in Trabzonspor maçına hasta olarak çıktığı belli oldu
Pepe, Caner Erkin ve Medel’in yüksek ateş nedeniyle Trabzonspor maçına hasta olarak çıktığı belli oldu.
Yoğun maç temposuna giren siyah beyazlılarda birçok ismin karşılaşmaya hasta şekilde çıktığı öğrenildi.
HABER1903’ün haberine göre, Takımda Pepe, Caner Erkin ve Medel’in yüksek ateş nedeniyle Perşembe gününden itibaren serum yediği öğrenildi.
Gary Medel’in karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya çıkmamasının nedeninin de yüksek ateş olmasından kaynaklandığı belirtildi. Aynı zamanda kart cezalısı olan ve forma giyemeyen Atiba ile Quaresma’nın da yüksek ateş nedeniyle serum yediği ifade edildi.
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