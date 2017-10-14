Medipol Başakşehir - Alanyaspor: 2-1

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Emre Belözoğlu ve Adebayor kaydederken Aytemiz Alanyaspor'un tek sayısı ise Emre Akbaba'dan geldi.

Hızlı ve bol pozisyonlu başlayan maçta ilk golü bulan taraf konuk Aytemiz Alanyaspor oldu. Bu sezonun formda ismi Emre Akbaba 10. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL: Emre Akbaba, Efecan Karaca'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Emre'nin sert şutunda, kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

Kalesinde gördüğü golün şokunu üzerinden çabuk atan Medipol Başakşehir 18. dakikada Emre Belözoğlu ile skora dengeyi getirdi. Böylece tecrübeli oyuncu 8 dakika sonra adaşı Emre Akbaba’nın golüne karşılık vermiş oldu: 1-1

GOL: Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Emre Belözoğlu'nun sert şutunda, defans oyuncularına da çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak ağlara gitti.

Mücadelenin 27. dakikasında sakatlanan Emre Belözoğlu yerini Gökhan İnler'e bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.

İlk yarının tersine ikinci devreye iyi başlayan taraf Medipol Başakşehir oldu. Ev sahibi ekip 56. dakikada Emmanuel Adebayor'un golüyle geriden geldiği maçta öne geçmeyi başardı: 2-1

GOL: Gael Clichy'nin pasında topla buluşan Emmanuel Adebayor, kaleci Riou'yu avlarak golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda Aytemiz Alanyaspor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrılarak üst üste 2. galibiyetine imza attı.