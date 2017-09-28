Medipol Başakşehir, Braga maçının hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda yarın Portekiz’in Braga takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda yarın Portekiz’in Braga takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Braga Belediye Stadı’ndaki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan da izledi. İdman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Braga maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
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