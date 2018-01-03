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Medipol Başakşehir Emre Akbaba için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti

5 gol, 6 asistlik performansıyla bu sezona da damga vuran Emre Akbaba için devler devrede. Ancak aynı Adebayor ve Clichy’de olduğu gibi işi bitirmek için harekete geçen tek takım Başakşehir oldu.

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Son iki sezonun ilk yarısını zirvede bitiren, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri haline gelen Başakşehir’den dev hamle... İsmi uzun süre 4 büyüklerle anılan Adebayor ve Clichy gibi dünyaca ünlü yıldızları devlerin elinden kapan Turuncu-Lacivertliler, bu kez iç piyasada büyük bir çalıma hazırlanıyor.

Hedefteki isim transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Akbaba. Aytemiz Alanyaspor’da bu sezon 5 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergileyen, milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Medipol Başakşehir’den olduğu ortaya çıktı.

Pazarlıklar başladı

Abdullah Avcı’nın birkaç sezondur çok yakından takip ettiği Emre için Başakşehir yönetiminin kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor’un ise başarılı oyuncuyu 5 milyon Euro’nun altına satmayı kesinlikle düşünmediği gelen haberler arasında. Başakşehir’in bu transferi bitirmek adına şartları zorlayacağı ifade edildi.

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