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Medipol Başakşehir, Karim Hafez'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Mısırlı sol bek Karim Hafez'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı.

Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens’te forma giyen Karim Hafez’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.

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