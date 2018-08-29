Medipol Başakşehir, Karim Hafez'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı
Medipol Başakşehir, Mısırlı sol bek Karim Hafez'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı.
Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens’te forma giyen Karim Hafez’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.
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