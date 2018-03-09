Medipol Başakşehir, ligde 390 gün sonra bir maçta 4 gol yedi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Zirve yolundan kritik bir üç puan kaybeden Başakşehir'de defans hattı da bu maçta adeta dağıldı. Ligin genelinde stoper bölgesindeki uyumla dikkatleri çeken ve zor gol yiyen bir ekip olan Abdullah Avcı'nın takımı, 390 gün aradan sonra kalesinde tam 4 gol gördü. En son geçtiğimiz sezonun 20. haftasında 12 Şubat 2017'de Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden Başakşehir, o günden bu yana ağlarında hiç bu kadar gol görmemişti. Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor mücadelesine kadar turuncu-lacivertli takımın bu sezon en fazla yediği gol sayısı ise 3'tü. İstanbul ekibi, Süper Lig'in henüz ikinci haftasında Karabükspor'a 3-1 yenildiği müsabakadan bu yana rakiplerine iki golden fazlasına izin vermemişti.