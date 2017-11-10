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Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,  vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağı ile poz vererek andı.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Galatasaray, hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile antrenman maçı yapacak.

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