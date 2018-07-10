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Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i transfer etti

Turuncu-lacivertliler, Sırp futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Sırp futbolcu Milos Jojic'i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce Partizan ve Borussia Dortmund formalarını da giyen Jojic'in takımın Salzburg'daki kampına katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Milos Jojic'e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz." denildi.

(AA)

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