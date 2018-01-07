Medipol Başakşehir, Raphael Holzhauser'i transfer ediyor

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sürpriz bir ismi gündemine alan İstanbul ekibinin, menajerinin İstanbul'a geldiği belirtilen oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin görüştüğü isimin, Austria Wien takımının kaptanı Raphael Holzhauser olduğu ortaya çıktı.

Kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Başakşehir'in, ya çok makul bir bonservis ücretiyle hemen kadrosuna katacağı, ya da şimdi anlaşıp sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edeceği bildirildi.

Dubai'deki tatilinden dün dönen futbolcuyu Fransa'dan Nantes ve Yunanistan'dan AEK'nın da kadrosuna katmak istediği, ancak Başakşehir'in ekonomik şartlarının daha iyi olduğu belirtildi. Avusturya'nın en önemli futbolcularından gösterilen oyuncunun menajeri Alexander Sperr, "Başakşehir kesinlikle Raphael'i istiyor. Teklifin tutarına da bu yansıtıldı" dedi. (Skorer)