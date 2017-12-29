Medipol Başakşehir, resmi adresinden Everton'a Cenk Tosun mesajı gönderdi: Pişman olmayacaksınız
Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, resmi twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Cenk Tosun’un Everton’a transferini duyurmuş oldu.
Medipol Başakşehir’in resmi twitter adresinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkürler. Bu transferden hiç pişman olmayacaksınız"
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