Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medipol Başakşehir, resmi adresinden Everton'a Cenk Tosun mesajı gönderdi: Pişman olmayacaksınız

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, resmi twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Cenk Tosun’un Everton’a transferini duyurmuş oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir’in resmi twitter adresinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkürler. Bu transferden hiç pişman olmayacaksınız"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA