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Medipol Başakşehir Samir Nasri'nin menajeriyle görüştü

Geçtiğimiz günlerde eşyalarını toplayıp ülkesine dönen Antalyasporlu dünya yıldızı Nasri'nin Süper Lig devlerinden biriyle görüştüğü ortaya çıktı.

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Fanatik'in haberine göre Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki sezon ilk yarıyı lider bitiren Başakşehir gücüne güç katmak için transfere hız verdi.

Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla dolduran Turuncu-Lacivertliler’in devre arası için Samir Nasri’yi gündemine aldığı iddia edildi.

10 numara pozisyonuna takıma seviye atlatacak bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen İstanbul ekibinin Antalyaspor’dan ayrılmaya hazırlanan Fransız yıldızın menajeriyle görüştüğü iddia edildi.

Antalyaspor'da mutlu olmayan Nasri’nin de kariyerine Süper Lig’de devam etmeye ve Başakşehir’den gelen öneriye çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Yıldızlara teklif yağıyor

Öte yandan Başakşehir’in gelen tekliflerle de gündemi hayli yoğun. Anadolu takımları özellikle Mehmet Batdal ve İrfan Can Kahveci’yi kiralamak adına adeta sıraya girmiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ise şimdilik her iki oyuncuyu da takımda tutmayı hedeflediği bildirildi.

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