Medipol Başakşehir, Soner Aydoğdu ile anlaşmaya vardı
Medipol Başakşehir orta saha bölgesine önemli bir transfer yaptı.
Abdullah Avcı yönetimindeki takım, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'un başarılı oyuncusu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaştı.
Soner daha önce Trabzonspor ve Gençlerbirliği forması altında da görev yapmıştı.
(A Spor)
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