Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kazanmak için gelmiştik, kazanmaya da çok yakındık

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ...

"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarından dolayı tebrik ederiz. Aldığımız 1 puan bugünkü oyunumuz için yeterli değil."

"Beşiktaş, en fazla orta açan takım, en fazla kafa vuruşu yapan takım. Biz de bununla ilgili çalışmalar yaptık. Oyunun bir bölümünde %67 oranında top bizdeydi. Beşiktaş'ta 30-35 metre boşluklar oldu zaman zaman. Adebayor ve Mossoro'yu o boşluklara soktuk. Golü de böyle attık zaten."

"Maçta planlarımızdan birisi de beklerdi. Sağ ve sol beklerimiz çok sayıda sprint attı. Beşiktaş'ın kanatlarını geriye koşturmak istedik. Bunda da başarılı olmuşuz. Beşiktaş'tan daha çok pas yapmışız. Top oyunda 61 dakika kalmış, 24 faul olmuş. Bunlar futbol için güzel şeyler."

"Kazanmak için gelmiştik, kazanmaya da çok yakındık. Ama futbol bu. Duran bir top, kaliteli bir ayak kullandı. Bardağın dolu tarafı, oyun gücü. Bu oyun gücünü gösterdiğimiz zaman her takımı yenebiliriz. Bu haftanın keyifli maçlarından biri olduğunu düşünüyorum."