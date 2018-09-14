Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, 5'e 2 pas organizasyonun ardından taktiksel çalışmayla sona erdiği belirtildi.
Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Gael Clichy ve Karim Hafez'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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