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Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir  Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı  yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma hareketleriyle başladığı ifade  edildi.
 
Antrenmanın, 5'e 2 pas organizasyonun ardından taktiksel çalışmayla  sona erdiği belirtildi.
 
Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Gael Clichy ve Karim  Hafez'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.
 
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı  hazırlıklarını tamamlayacak.

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