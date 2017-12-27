Medipol Başakşehir'den Mbiwa hamlesi

Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ilk devreyi lider tamamlayan ve geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi performansıyla takdir toplayan Başakşehir, ocak ayı transfer döneminde de kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

5 milyon euro istiyorlar

Turuncu Lacivertliler'in hedefindeki futbolcu ise Lyon'un stoperi Mapou Yanga-Mbiwa... Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; bu sezon forma giymekte zorlanan ve Bruno Genesio'nun gelecek planlarında yer almayan futbolcu için Lyon 5 milyon euro istiyor.

Inter de devrede

Mapou Yanga-Mbiwa'yı İtalyan devi Inter'in de istediği, sportif direktör Walter Sabatini'nin 28 yaşındaki stoperi kadrolarına kattıktan sonra sezon sonuna kadar Inter'de oynatıp, daha sonra Inter'in sahibi Suning'lerin bir başka takımı olan Jiangsu Suning'e göndermeyi planladığı yazıldı.

Mbiwa bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç dakika alamazken, ligde 2, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta forma giyebildi.