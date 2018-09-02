Medipol Başakşehir'e tek gol yetti
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Medipol Başakşehir üst üste 2. galibiyetini almayı başardı. Lacivert-turunculu ekibe deplasmanda galibiyeti getiren golü 25. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de puanını 9'a çıkardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise haftayı 1 puanla kapattı.
Ligin 5. haftasında Medipol Başakşehir taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 5. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
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