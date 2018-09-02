Medipol Başakşehir'e tek gol yetti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir üst üste 2. galibiyetini almayı başardı. Lacivert-turunculu ekibe deplasmanda galibiyeti getiren golü 25. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de puanını 9'a çıkardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise haftayı 1 puanla kapattı.

Ligin 5. haftasında Medipol Başakşehir taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 5. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.