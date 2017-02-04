Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon

Kalın: Batıyla kavgamızın özü bu!

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "İşin hakikati emperyalizmin, kolonyalizmin tarihi, bu coğrafyalarda yaşamaya devam ediyor. Yeni sömürge ilişkileri buralarda kurulmak isteniyor" dedi.