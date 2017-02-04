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Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki maçın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı...

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Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında tartışmalı karar! Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 15. dakikasında savunmanın arkasına hareketlenen topa Medipol Başakşehir'de Edin Visca hareketlendi. Visca topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına ortaladı. Cenk'in uzaklaştıramadığı topa Mustafa Pektemek kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Galatasaraylı oyuncular golün pasını atan Edin Visca'nın ofsaytte olduğu gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulundu ancak karar değişmedi.

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