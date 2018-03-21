Medjani: Feghouli'nin kanıtlayacak bir şeyi yok
Süper Lig takımlarından Sivasspor forması giyen Cezayirli futbolcu Carl Medjani, Milli Takım'a seçilmeyen Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli hakkında konuştu.
Galatasaray'da iyi bir sezon geçiren Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takım kadrosuna giremezken, teknik direktör Rabah Madjer'in bu kararı Cezayir'de tartışma konusu oldu.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da oynayan Carl Medjani, konu hakkında açıklamalarda bulunurken Feghouli'ye destek oldu.
'FEGHOULI'NİN KANITLAYACAK BİR ŞEYİ YOK'
Medjani, ''Sofiane Feghouli'nin kanıtlayacak bir şeyi yok. Zaten kendini yeterince kanıtlamış bir oyuncu. Milli Takım'a da katkıda bulunacak birisi. Teknik direktör ile arasında ne geçtiğini bilmiyorum. Feghouli'yi rahat bırakın, kulüp takımına konsantre olsun'' şeklinde konuştu.
(Sporx)
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