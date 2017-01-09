Medjani Leganes'le olan sözleşmesini feshetti
Trabzonspor'un da transfer gündeminde olan Cezayirli futbolcu Carl Medjani, La Liga ekibi Leganes ile olan sözleşmesini feshetti.
- Skorer
Trabzonspor, alacakları nedeniyle FIFA'lık olduğu eski futbolcusunu hafta içinde Türkiye getirerek transfer görüşmesi yapmış, Cezayirli futbolcu da yaptığı açıklamada durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanacağı ifade etmişti.
İspanyol ekibi Leganes bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Medjani'nin Trabzonspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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