Mehmet Ali Yılmaz: Ben başkan olsaydım Burak Yılmaz konusu buralara kadar gelmezdi

Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Yöneticiler, vicdanları sızlayacak isimler arasından seçilmeli"

Kulüpleri yönetenlerin çok dikkatli olmaları gerek. Hem kendi vicdanlarına hem de genel kurul üyelerine hesap verebilir durumda olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bakıyoruz son yıllarda bütün kulüpler felaket hale gelmiş. O kadar borç var ama ortada o borcun karşılığı olan öyle bir takım yok. Borçlara karşılık sportif başarı yok. Yöneten arkadaşların arasından, vicdanlarını sızlayabilecek ve en azından şimdilerde çok daha dürüst ve hesap verebilir insanları seçmek gerekmektedir. Seçilenlerin hiçbiri gitmek istemiyor. 20-30 sene görevde kalmak isteyenler var. Bunu tabi ki iş olmaktan çıkarmak gerek. Bu bir sevdadır. Sportifliğin içinde hurafelere yer yoktur. Son yıllarda hiçbir kulübümüz, geleceği düşünerek yönetilmemiş. Görünen o.

"Para amatör ruhu bozdu"

Kulüplerde genel kurul üyeleri yok. Kulüpler profesyoneldir. Profesyonellik değil de amatör ruh zorunludur. Alınan önlemler bence şu ana kadar yeterli olmadı. Para amatörlüğü de bozdu. Bu iş sadece para için yapılmamalı. Son yıllarda uluslararası başarılarımız yok. Demek ki kulüpler şirazesinden kaymış, toparlanmak zorundalar. Bu mevcut borçları kim ödeyecek? Çok sıkı bir ciddiyet gerek. Kulüplere kaydedilmesi gereken üyeler, kulübü gerçekten seven insanlardan oluşmalı. Onun 50, bunun 100 üyesi var, hadi getirelim diye seçilmemeli. Kulübün menfaati düşünülerek seçim yapılabilir hale getirmek gerek.

"Ağaoğlu iyi niyetli..."

Ahmet Ağaoğlu yönetimini cesaretinden ötürü kutluyorum. Böyle berbat şartlarda Trabzonspor’u yönetmeye cesaret etmek önemli bence. Ahmet Ağaoğlu iyi niyetli biridir. Şu ana kadar da Ağaoğlu’nun bir falsosunu görmedim. Bir tek Burak Yılmaz olayı var. Onu da iyi bir şekilde camiaya anlatmak gerek. Burak neden Beşiktaş’a gidemedi, bu iyi anlatılmalı. Her şey ortaya çıkacaktır. Ama yönetimin işi de oldukça zor. Onlara başarılar diliyorum. Başka çare de yok. İpin ucu kaçtı. Tasarruf önlemlerine ihtiyaç var.

"Ben başkan olsam Burak konusu bu noktaya gelmezdi"

Burak Yılmaz konusu ben başkan olsam bu noktaya kadar gelmezdi. Biz, ne futbolcularla yüz göz olduk, ne sevgi-saygı çizgisini kaçırdık, ne de problemli bir duruma düştük. Yönetimler önceden bunu çözmeli. Bu bir gaflet olmuş diyelim. Yoksa kulüp bunu kendi bünyesi içinde halledebilmeli. Burak’ın Ocak ayında gidip gitmeyeceğini ise bilemem. Bu tamamen ilişkilerle ortaya çıkacaktır. Burak’ın bir geçmişi var. Onunla bugünü karşılaştırırsanız karakteri hakkında da bilgi edinmek mümkündür.

"Karaman'ın başarılı olmama sebebi yok"

Ünal Karaman iyi bir adamdır. Başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Onu ben almıştım. Zor şartlarda almıştık. Hatırlayan hatırlar. Şu ana kadar fena gitmedi. Bundan sonra da başarılı olmasını isterim. Tabi ki kadro kalitesi de onun başarısında çok önemli. Umarım başarılı olur ve Trabzonspor’da iz bırakmaya devam eder.

Trabzonspor'un hedefi ne olmalı?

Şimdiki şartlara göre ve diğer rakiplere bakarsak henüz ligde bir şey şekillenmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da mükemmel görünmüyor. Rakiplerde çok fazla toparlanma olmazsa elbette Trabzonspor da her zaman iddialıdır. Umarım başarılı olurlar.

"Kendi takdirleridir..."

Özkan Sümer ile şu anki yönetim arasında neler yaşandığını çok fazla bilmiyorum. Bu özel bir konu. Çok fazla girmek istemem. Tabi ki aralarında anlaşmazlık varsa ve uyum olmayacaksa herkes görevi bırakmakta serbesttir. Kendi takdirleridir.

"Başarıyı, başarıya aç futbolcularla yakalamak mümkündür"

Transferler iyi ve kulübün menfaati doğrultusunda olmalı. Asgari seviyede hata yapmak gerek. Hele böyle bir dönemde daha da dikkatli olmak gerekiyor. Başarıyı, başarıya aç futbolcularla yakalayabilmek mümkündür. Amatör ruhlu, ileriye dönük hedefleri olan futbolcularla bir şeyler başarabilirsiniz.

"Yabancı tarlasına döndük"

Yabancı tarlasına döndük. Milli takımlarımızın başarılı olması için, altyapıyı da dikkate alarak kontrol edilebilir olması lazım. Günümüzdeki enflasyon oranları da ortada. Kulüpler ilerleyen dönemlerde bu gidişatla futbolcularının da parasını hiç ödeyemeyecek hale gelecek.

(Radyospor)