Mehmet Ali Yılmaz: Camiadan bizi düşünenler var

Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeniden başkanlığa dönüp dönmeyeceğine yanıt verdi. Mehmet Ali Yılmaz’ın Radyospor’a yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:

"Kongreye gidilir ama kongre çözüm olmayabilir"

"Olaylarla ilgili pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Mevcut yönetim ve yereldeki arkadaşlar tartışıyorlar. Yönetim teferruatlı bir açıklama yapmadı. Kulübün düzelmesi, maç kazanmaya başlamamız, bugünkü sorunları tespit etmek ve çözmek mümkün. Kadroda maç kazanacak kadar iyi oyuncular var. Alacaklar varsa, ödenmemişse onlar ödenebilir. Böyle olursa diye söylüyorum. Yönetim ve başkan bir açıklama yapmalı. Trabzonspor taraftarlarını bilgilendirilmeli. Kongreye gidilir ama kongre çözüm olmayabilir. İyi bir kadro kurmak, iyi organize etmek, moral ve motivasyonu sağlamak çok zor. Bunlar yapılırsa daha zayıf ekiple bile iyi sonuçlar almak mümkün."

Oğlu Soner Yılmaz'ın başkan adayı olacağıyla ilgili çıkan haberler için...

"Soner, Trabzonspor taraftarıdır. O da sonuçlardan ötürü üzülüyor. Şu an öyle bir girişimi yok. Aralıka kadar dikkat etmek lazım. Bu bilinmez. Arzum olsa da zaman olmaz. Fakat; mecburiyetler başkadır. Camiadan talepler olursa ve mecburiyetler oluşursa başkadır. Camiadan bizi düşünenler var. Belki de Trabzonspor’un ateşli seyircisi azalmış olabilir. 16-17 senede çeşitli olaylar yaşandı. Yeni yönetim bir basın toplantısı yapıp, nasıl bir durumda olduklarını anlatmalılar. Bu yakın zamanda yapılmalı ki daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilsin."

"İstifaların daha detaylı açıklanması lazım."

"Trabzonspor’da birçok yönetici yakın zamanda istifa etti. Oturup da bir basın toplantısı yapıp, neden istifa ettiklerini paylaşmadılar. Yeni yönetim ne yapacaklarını, neyi eksik yaptıklarını anlatırlar. Ya kongreye gideceğiz derler ya da plan programı açıklarlar. Ben herhangi bir baskı yapmam. İstifaların daha detaylı açıklanması lazım. Ayrıca yeni başkana mevcut durumun ne olduğu sorulmalı.

Muharrem Usta, ilk seçildiği zamanlar gelmişti. Destek verdik. Her zaman görüşmüyoruz. Karışmak doğru değil. Son zamanlarda görüşmedik. Onlar başarılı işler yapsın biz de alkışlayalım. Rıza Çalımbay tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Karakterli bir hoca. Beşiktaş’ın altyapısından beri biliyoruz. Umarım başarılı olur.

Baskıyı artırır ama stadyum dolar mı bilmiyorum. Galatasaray maçına taraftar nasıl bakar bilmiyorum. Umarım heyecan duyar. Duruma göre de zaten tavrını ortaya koyar. Galatasaray iyi bir ekip, lider. Fakat; böyle durumlarda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir."

Başkan adayı olacak mı?

"Yeniden başkan olmam konusunda, mecburiyet doğarsa dikkate almak durumu vardır. Gereğini yapacağız. Ben yabancı futbolcu sayısına karşıyım. Ben başkanken bu sayıyı artırmıyorduk. Galatasaray 11 yabancıyı oynattı. Trabzonspor’da da yabancı oyuncular var. Trabzonspor’a gelen yabancı oyuncular vasat. Bu konuda sıkı tedbir almak lazım."

"Bizim milli takımımız genç oyuncularla temsil edilecek. Herkes altyapıya dikkat edecek. Etmeli. Gelecek açısından bu önemli. Hakemler de hep tartışılır, VAR sistemi nasıl uygulanır bilmiyorum. O da tartışmaya sebebiyet verebilir. Yanlış kararlar çıkabilir. Hakemlerin zaten işi çok zor. Hem de aynı anda karar verebilmek çok zor. Ufak tefek hataları çok dikkate almamak gerek. Daha çözülecek çok sıkıntı var."