Mehmet Aurelio: Beşiktaş-Trabzonspor maçında favorim Beşiktaş

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendiren Aurelio, derbi favorisini de açıkladı. İşte Mehmet Aurelio'nun röportajından önemli satır başları:

'Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş'

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması çok zor bir maç olacak. İki güçlü takım var. Favorim Beşiktaş. Siyah- Beyazlılar şu anda çok iyi bir yolda. Futbolda her şey var. Trabzonspor da sürpriz yapabilir. Ersun Yanal ve oyuncu topluluğu derbi atmosferini kaldırabilir. Fakat; gerçekçi olmak gerekirse benim favorim Beşiktaş. Şu anda Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş.

'Trabzonspor'da mutlaka sıkıntı var'

Alanyaspor maçını düşünüyorum. Bir takım ikinci yarıda 4 gol yiyorsa mutlaka bir sıkıntı vardır. Büyük takımların 3-0 'dan 4-3 maç kaybetmemesi lazım. Bu durumlarda o takım mutlaka büyük bir şey yaşıyordur. Bunu deşmek gerekiyor.

Atiba yorumu!

Atiba çok iyi bir oyuncu, çok beğeniyorum. Defansif ve ofansif orta saha. Defansif yönü ağır basıyor. Karakterli ve efendi bir oyuncu. Atiba, Beşiktaş'ın en iyi orta sahası.

'Ben Atiba'dan iyiyim demek karakterime ters'

Bana sorarsanız 'Aurelio mu, yoksa Atiba mı?' Benim için çok zor bir soru olur. Atiba çok iyi bir futbolcu, ben buna cevap veremeyeceğim. Biriyle kendimi kıyaslamak ya da ben iyiyim demek karakterime ters durum. Röportaj için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye selamlar. Ocak ayında geleceğim. (Ajansspor)