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Mehmet Aurelio Cornella'nın futbol direktörü oldu

Ülkemizde uzun yıllar futbol oynayan ve Türk vatandaşlığına da geçen Brezilyalı isim Mehmet Aurelio sürpriz bir transfere imza attı.

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Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Aurelio'nun yeni takımı herkesi şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Aurelio, İspanya 2.Lig ekibi Cornella'nın futbol direktörü oldu.

Şu anda İspanya'da bulunan Aurelio'nun altyapıya önem veren ve son olarak Jordi Alba gibi yeteneği dünya futboluna kazandıran Cornella'da göreve başladığı öğrenildi.

(Ajansspor)

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