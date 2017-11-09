Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan Arda Turan'ı kiralayacağı iddiaları her gün manşetleri süslerken, başkan Dursun Özbek bu soru üzerine "Igor Tudor ve ekibiyle transfer için görüşüyoruz" demekle yetindi.

CANLI YAYINDA ARDA TURAN İDDİASI!

Sarı-kırmızılı camiada Arda Turan'ın gelip gelmeyeceği merakla beklenirken canlı yayında flaş bir iddia ortaya atıldı. NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' adlı programda konuşan Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın kesin olarak Galatasaray'a geleceğini söyledi.

"ARDA TURAN, GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Mehmet Demirkol, "Arda Turan Galatasaray'a hayırlı olsun. O iş bitmiş artık. Arda kulaklarını tıkayacak ve hiç konuşmadan işini yapacak. İş iyi gitmeye başladığı zaman her şey sineye çekilir" dedi.

DEMİRKOL'DAN YABANCI SINIRI ELEŞTİRİSİ

Öte yandan yabancı sınırlamasıyla ilgili tartışmalara da değinen Mehmet Demirkol, "4X100 Atletizm takımında iki tane Türkçe bilen adam var. Katar'dan sağdan soldan adamları dolduruyoruz, başarılı olduğu zaman seviniyoruz, alkışlıyoruz. Galatasaray'da 11 oyuncu var diye eleştiriyoruz. Nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.