Mehmet Demirkol: Belhanda'nın 8 numaraya evrilmesi lazım

Demirkol’un yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

- Galatasaray'da Liseli başkana tahammül daha fazladır. Ancak futbol takımı başarısızsa isterse lisenin kurucusu olsun.

- Galatasaray'da 10 numara olmak kolay değil. Belhanda'ya 10 numara ağır bir yük. 8 numaraya evrilmesi lazım.

- Tudor 3'lü savunmadan vazgeçmeli. Bu oyuncu düzeninde orta sahadan bir kişiyi eksiltmiş oluyor.

- Beşiktaş'ta Negredo 3 maç üst üste 90 dakika oynayamadı. Çünkü Cenk hak etti ve formayı aldı.

- Beşiktaş'ta Negredo'nun oyuna girdiği dakikalarda genelde Beşiktaş'ın oyun içinde iyi olmadığı bölümlerdi.

- Alvaro Negredo '35 tane atarım' demedi. Röportajında önüne kağıt uzatıldı, '35 tane atar mısın?' dediler. Negredo o zaman 'atarım' dedi.

(Fanatik)