Mehmet Demirkol: Dirar 250 bin euro'ya Hollanda'ya gidecekti

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sarı-lacivertli taraftarlar ile yıldızı bir türlü barışmayan Nabil Dirar için Mehmet Demirkol'dan flaş bir iddia geldi. Demirkol, Dirar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasa 250 bin euroya Hollanda'ya transfer olacağını iddia etti.

Monaco'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, Dirar'a ise 3+1 yıllık sözleşme karşılığında toplam (opsiyonsuz) 9 milyon euro ödeme yapacak.

MEHMET DEMİRKOL'UN DIRAR İDDİASI

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'ye üç yıllık maliyeti bonservis bedeli de dahil 12.5 milyon euro olan Dirar'ın sarı-lacivertli takıma gelmeseydi Hollanda'ya 250 bin euroya transfer olacağını şu sözlerle dile getirdi; "Dirar 250 bin euroya Hollanda'ya gidecekti, bilmem kaç milyon euroya Fenerbahçe'ye getirdiler. Aatıf'la dalga geçilmişti, sonra transfer edildi. Hasan Ali ile sözleşme yenilenmeyecekti, kimse bulunamadı. Şener'de belki biraz hayal kırıklığı var. Aykut Hoca çok iyi bir antrenör, o kadar ama… Belhanda - Selçuk orta sahası olur mu? Aykut Hoca'ya Belhanda ve Selçuk orta sahasıyla oynayacaksın desen, 3 gün uyuyamaz. Kalan siyah saçları da beyazlar."