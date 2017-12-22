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Mehmet Demirkol: Önce hesap mı hacklendi dedim

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen başladı. Mehmet Demirkol sarı kırmızılı takımda yaşanan gelişmeleri yorumladı.

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NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişi hakkında sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR FİGÜRE İHTİYAÇ VARDI"

Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Yani güçlü bir figüre ihtiyacı vardı Galatasaray yönetiminin. Taraftarın da. Bu güçlü figür de yönetimde yok. Bunu söylemek lazım. Taraftarın büyük bir presi var. Herkesin aklına ilk gelen isim normal olarak Fatih Terim. Yönetim buna mecburdu. Yabancı teknik direktör getirip, sezonun ortasında hiç bilmeyen birisiyle bu işi götürmek mantıklı değildi."

"ÖNCE HESAP MI HACKLENDİ DEDİM"

"Burada dikkat çekici olan Fatih hocanın heyecanı. Yönetimden önce Fatih hoca açıkladı. Hoca bu tip durumlarda daha arkadan gelir, daha ağır olurdu ama bu sefer herhalde o da çok heyecanlı. Ben gördüğümde açıkçası acaba başka bir şey var mı dedim. Hesap mı hacklendi dedim. Sonrasında kulüpten de açıklama geldi. Demek ki hoca çok heyecanlı bekliyordu yani.

"TRANSFER OLACAKTIR"

"Bu sefer rakip çok kuvvetli. Galatasaray'ın iyi ama dar bir kadrosu var. Artık bu rakiplerin arasında bu kadro yetmeyebilir. Devre arasında transfer hamlesi olacağını düşünüyorum. Hoca bunları düşünmüştür."

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