Mehmet Demirkol: Türk hoca olsa Arda Turan'ı milli takıma çağıramazdı

Demirkol şunları söyledi:

"Anlaşıldı ki konunun yerli ya da yabancıyla bir alakası yok. Kafamızı gelen yabancıya takmayalım."

"Bir Hırvat gazeteci olsam, 'Ya bu takımda Modric'den başka oyuncu yok' derdim."

"Seyirciyi de tebrik etmek lazım. Son maçtan alınan sonucu rağmen stat tıklım tıklımdı ve seyirci coşkuluydu."

"Lucescu'dan başka biri Arda'yı çağıramazdı. Türk hoca olsa çağıramazdı. Fatih Terim'le yaşanan olaydan sonra bir Türk hocanın onu çağırması kolay olmazdı. Türk bir teknik direktör bunu Türk kamuoyuna anlatamazdı. Lucescu umursamaz. Bu maçta çok iyi oynadı. Yapabileceğinin en iyisini yaptı. Arda'nın durumunu anlamak lazım. Kolay bir durum değil."