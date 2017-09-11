Mehmet Demirkol'un Valbuena yorumu sosyal medyada büyük tepki çekti

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, geride kalan 4 haftada Fenerbahçe'nin en başarılı futbolcusu olarak gösterilen Valbuena hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Fransız futbolcuyu eleştiren Demirkol, 'Valbuena çok iyi mücadele ediyormuş' bırakın Allah aşkına 2 duran toptan gol attırmış, 1 penaltı golü atmış. Aykut Kocaman'ın yerinde olsam ilk keseceğim adam Valbuena olur. Sürekli top kaybı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Demirkol'un sözleri sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarca büyük tepki çekti.

TARTIŞILAN SÖZLER! SELÇUK İNAN VE TOLGA...

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Selçuk İnan'ın bundan sonraki süreçte taraftarlar yıldızının barışmayacağını belirten Demirkol, "Üzeri çizilmiş Selçuk'un. Camiada istenmiyor. Bu olay bana çok değişir gibi gelmiyor." şeklinde konuştu.

Demirkol, Tolga Ciğerci için ise "Galatasaray'ın oyuncusu değil. Çok iyi çalıştı deniliyor. Hayır. Orta sahada ekstra işler yaptığı için başarılı." dedi.