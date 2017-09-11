Mehmet Ekici Alanyaspor maçında sahada olacak
Uzun süren sakatlık problemini aşan Mehmet Ekici, Alanyaspor maçında sahada olacak.
F.Bahçe'nin yıldız isimlerinden Mehmet Ekici, Alanyaspor maçında 11'deki yerini almak istiyor. Tecrübeli oyuncu, "Artık hazırım. Hocam görev verirse sahada olacağım" dedi.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.