Mehmet Demirkol: Değil Mehmet Ekici, Alex de çözemez

FENERBAHÇE KAVGA ÇIKARTTI

Fenerbahçe 10 puan geriye düşmüş olsaydı, bugünkü Beşiktaş galibiyetiyle işler karışırdı. İsyan etti Fenerbahçe ve Başakşehir’e “vermeyeceğim” dedi. Fenerbahçe, ilk 35 dakikada resmen kavga çıkarttı. 35 dakika boyunca rakibe nefes aldırmadı. Abdullah Avcı maçı final maçı değil diye düzeltse de buna uysa, istediğini alabilirdi.

ADVOCAAT'IN HAZIRLIĞI AVCI'DAN İYİ

Fenerbahçeli futbolcular, Fenerbahçe seyircisi maçı final olarak gördü. Buna uymak gerekiyor. Başakşehir’i durdurmak için ne gerekiyorsa yaptılar. Mehmet Batdal, Emre, Cengiz, Visca’ya birebir oynadılar, onları kıpırdatmadılar. Advocaat’ın hazırlığı, Avcı’nın hazırlığından iyiydi.

CEHENNEME ÇEVİRİRSEN İYİ OLUYOR

Advocaat oyundan memnun değil. Oyuncu istiyor hatta. Fenerbahçe, ilk 35 dakikada resmen kavga çıkarttı. 35 dakika boyunca rakibe nefes aldırmadı. Fenerbahçe, Başakşehir'i durdurmak için ne gerekiyorsa yaptı. Özellikle Salih 35 dakikada 3 maçlık performans sergiledi. Fenerbahçeli oyuncular ve özellikle yöneticiler Türkiye'de bu tip maçların nasıl kazanacağını çok iyi biliyorlar. Ortalığı ne kadar karıştırırsan, cehenneme çevirirsen, o kadar iyi oluyor. Türkiye'de kaosa sürüklemek gerekiyor. Seyirci de gaza geliyor ve bir tane bulunca da işi bitiriyorlar.

ALEX'İ GETİRSEN YİNE ÇÖZMEZ

Mehmet Ekici, Trabzonspor'da kadro dışı kaldı. Ekici, Fenerbahçe'yi kurtaracak adam olsa Trabzon'da kadro dışı kalır mı? 25 yaşındaki Alex'i getirsen yine de çözmez Fenerbahçe'nin derdini. Souza, Topal, Alex mi oynacayak mesela?

MUSLERA YAN TOPLARA ÇIKMIYOR

G.Saray'ın yan top zaafının temel sebebi stoperler değil bekler. Hatta bazen Muslera'nın çıkabileceği toplara çıkmaması. Muslera alabileceği bazı yan toplara çıkmıyor. Muslera'yı eleştirdiğimin farkındayım, ben de nasıl yaptığımı bilmiyorum

OLCAY'IN KATKISI ÇOK FAZLA

Olcay'ın geçişlerdeki rolünü çok iyi oynadığını ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında yapamadığı işleri yapmaya başladığını gördüm. Aldığı para falan tartışılıyor falan... Bence Olcay'ın katkısı çok basit, görünmeyen ama çok işlevsel. Savunma için de aynısını söyleyebilirim beksiz oynuyordu ilk yarıda Trabzon. Yeni transferlerin katkısı var. Ancak şunu söylemek lazım büyük takıma moral lazım her şeyden önce.

CÜNEYT ÇAKIR ERİYOR

Ben patronuma saygı duymak isterim. Sahadaki en iyi marka da Cüneyt Çakır. Ama en saygı değer adam gibi durmuyor. Öyle bir maç yönetirsin ki Türkiye'deki herkes şunu söyler: 'Ne hakem be!' Ama böyle bir maç yönetirsen oyuncuya sorulur mu denir? Neden oldu. Herkesin aklında doğal olarak şu ortaya çıktı 'orada golü verdi etkisinde kaldı bu saçmasapan penaltıyı verdi.' Dünya markasının gözümüzün önünde eriyip gittiğini görüyorum çok üzülüyorum. Umarım geri dönüş vardır burdan...

YASİN'İ ÇIKARMAK SON DERECE SAÇMA

Sahadaki tek hücum silahı Yasin'i çıkarıp Josue'yi oyunda tutmak... Yasin'i oyundan çıkarmak konusunda kim 'evet' der. Bilmiyorum yardımcıları Ayhan Akman ya da diğerleriyle bir karar mıydı bu. Kimsenin aklına gelmemiştir Değişikliğin son derece saçma olduğunu ve hiç bir şey getirmediğini düşünüyorum. Riekerink gitmez gibi geliyor ama bu işlerde belli olmuyor.

SOBOL ÇOK İYİ...

Sobol'u çok beğendim burada oynadığı maçta çok iyi bindirmeler yaptı en dikkat çeken oyuncusuydu Zorya'nın. Beşiktaş'a ne fayda getirir göreceğiz.