Mehmet Ekici derbide sınıfta kaldı

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmezlik serisini sürdürse de şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Brezilyalı Giuliano, çok iyi bir 90 dakika çıkarmalarına rağmen derbide gol atamadıklarını ve tek eksiklerinin bu olduğunu söyledi. Maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Giuliano, "Tek eksik noktamız goldü. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şanslar yakaladık ama golü bulamadık. Futbol böyle, bazen pozisyona girseniz bile gol atamıyorsunuz. Biz de böyle bir gece yaşadık. Çok üzgünüm" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK ZOR

Yıldız futbolcu maçın 80. dakikasında kaçırdığı net fırsat için ise şu itirafı yaptı: "Çok kötü bir vuruş yaptım. Daha iyi vurabilirdim. Her ne olursa olsun o pozisyonu gol yapmalıydım. Gerçekten çok üzgünüm ama lig bitmedi, biz 8 final maçı oynayacağız." Giuliano, Brezilya Milli Takımı ile ilgili de konuştu: "Milli Takıma çağrılamadığım için elbette üzgünüm. Ama oraya gitmek gerçekten kolay değil. Çok iyi oyuncular var."

MEHMET EKİCİ SINIFTA KALDI!

F.bahçe'de Mehmet Ekici sürpriz şekilde derbide 11'de çıkarken rakamlarıyla kötü not aldı. Aşırı sert faullerine hakemin göz yumduğu oyuncu, kendisinden beklenen pas ve şutları yapamazken, teknik heyetin analizlerinden de geçemedi. Ekici bundan sonra fiziksel durumu da göz önünde bulundurularak oyuna sonradan girecek.

(Sabah)