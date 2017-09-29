Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Ekici: Kırmızı kartları yedikten sonra maç imkansız oldu

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe ve Mehmet Ekici maç sonu açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe ve Mehmet Ekici maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Alper'in pozisyonu kesinlikle kırmızı kart değildi"

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda Akhisar iyi savunma yaptı ve ikinci yarı golü buldular. Atak yapmamız lazımdı ama 11 kişiye karşı 9 kişi ile oynuyorsunuz işler zordur. Alper'in pozisyonu kesinlikle kırmızı kart değildi. Skrtel'in kırmızı kartıyla işimiz daha zorlaştı"

Mehmet Ekici ise; "Kötü bir gol yedik. Kırmızı kartları yedikten sonra maç imkansız oldu" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır MÜSİAD Başkanı İsmail Özşanlı'ya silahlı saldırı

Diyarbakır MÜSİAD Başkanı İsmail Özşanlı'ya silahlı saldırı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA