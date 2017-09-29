Mehmet Ekici: Kırmızı kartları yedikten sonra maç imkansız oldu

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe ve Mehmet Ekici maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Alper'in pozisyonu kesinlikle kırmızı kart değildi"

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda Akhisar iyi savunma yaptı ve ikinci yarı golü buldular. Atak yapmamız lazımdı ama 11 kişiye karşı 9 kişi ile oynuyorsunuz işler zordur. Alper'in pozisyonu kesinlikle kırmızı kart değildi. Skrtel'in kırmızı kartıyla işimiz daha zorlaştı"

Mehmet Ekici ise; "Kötü bir gol yedik. Kırmızı kartları yedikten sonra maç imkansız oldu" dedi.