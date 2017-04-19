Muharrem Usta: Mehmet Ekici ile yollarımızı ayırdık hayırlı olsun
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin transferi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ekici ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yeni takımının kendisine hayırlı olmasını diledi.
Muharrem Usta, CNN Türk'e özel açıklamalarda bulurken "Mehmet Ekici ile yollarımız tamamlandı. Ona hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.