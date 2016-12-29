Mehmet Ekici transferinde anlaşma sağlandı!
Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda başlayan görüşmelerde anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuya transfer görüşmesi yapması için izin verdi.
Bu gelişmeler üzerine yıldız futbolcunun babası ve menajeri bugün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmenin olumlu geçtiği bilgisine ulaşılırken henüz imzalanan bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.
Son kararı Trabzonspor verecek!
Fenerbahçe ile görüşen menajerin, tekliflerini ileten Galatasaray ve Beşiktaş ile de görüşme gerçekleştireceği, transferde son kararı Trabzonspor yönetiminin vereceği öğrenildi.
Kaynak: Haber7
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