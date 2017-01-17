Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Mehmet Ekici ile görüşmeye devam ediyor

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak dün kadro dışı kalan futbolcu Mehmet Ekici hakkında 'Hala gündemimizde' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2-0'lık Osmanlıspor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Çok mutluyuz. Saha ve zemin şartları malum. Osmanlıspor da çok iyi bir takım. Çok iyi oynadık. 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz. Harika bir galibiyet. Bundan sonra geriye dönüp baktığımızda şampiyonluk yarışında her puan altın değerinde." dedi.
 
"BUGÜNKÜ MAÇIN KEYFİNİ ÇIKARALIM"
 
Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a verilmemesi halinde kendilerine 2 milyon Euro'luk bir tazminat ödeneceği yönündeki soruyu yanıtlamaktan çekinen Albayrak, "Transfer konusunu konuşmayalım. Bugünkü maçın keyfini çıkaralım. Çok önemli bir 3 puan aldık. Transferle ilgili konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. 
 
"MEHMET EKİCİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
 
"Ancak daha sonra Mehmet Ekici hala gündeminizde mi?" sorusuna ise Albayrak, "Hala gündemimizde." yanıtını verdi. "Beşiktaş'a gelmek istemediği yönünde haberler çıkıyor. Görüşme olacak mı?" sorusuna ise Albayrak, "Onlar spekülasyon. Mehmet Ekici gündemimizde ve görüşüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Bir korunma mekanizması olarak şeffaf hayvanlar

Bir korunma mekanizması olarak şeffaf hayvanlar

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA