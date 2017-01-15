Mehmet Ekici ve Eto'o için flaş açıklama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Adanaspor'un 2-2 berabere bittiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulunurken, Mehmet Ekici ve Samuel Eto'o konusuna değindi.

Mehmet Ekici'yi ilk başta talip olmadıklarını söyleyen Aziz Yıldırım ''Mehmet Ekici'ye talip olmadık. Galatasaray ile görüşmeler yapıyormuş, öğrendik. Trabzon'dan bize, benim yakın olduğum insanlara söylenmiş. Fenerbvahçe istiyorsa, görüşelim dediler. 2 ay önce Aatif ve Fernandao'yu istediler, veremeyeceğimizi ifade ettik. Hocayla konuştuk, Aatif ile bir takas olusrsa verebilirsniz dediler. Aatif artı 500 bin euro vereceğimizi söyledik. Şekip Bey yürüttü görüşmeleri. Aatif'i çağırdık, biraz düşündü, "Ben gitmek istemiyorum" dedi. Hocaya sorduk, gönderin gelsin o zaman dedi. Aatif'a 6-7 kulüp transfer teklifi yaptı. Kendisi gitmedi, kaldı. Trabzon'a bunun karşılığında parasal transferi yapalım diye teklif yaptık. Son olarak 2 milyon euro önerdik, onlar da "Hayır" dedi. Bizi bu safhadan sonrası ilgilendirmiyor. Trabzonspor'un oyuncusudur. Sezon sonu da oturur, bize gelmek istiyorsa, konuşuruz. Tercihinimn Fenebbahçe olduğunu çocuk ifade ediyor'' ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Samuel Eto'o konusuna da değinirken, ''Eto'o konusuna biz girmedik. Hocaya sordurdum, Hasan'a sordurdum. Eto'o düşüncesi varsa devreye girelim. Hayır, öyle bir düşüncem yok dedi. Antalyaspor Başkanı değerli bir insanı, kulüp üyemiz, babasını iyi tanıyorum. Hiç konuşmadım. Aatif transferi konusunda beni aradı. Sitem ettim'' dedi.

Aziz Yıldırım son olarak ''Üst akıl olarak bana ihtiyaçları yok oranın. Divan'da konuşacağım, çok oyuncu gelmek istiyor. Nasıl anlıyorsanız. Tek tek söyleyeceğim. Biz kimsenin oyuncusuna hiçbir şekilde ne konuşma yaptık, ne de ayartma gibi bir pozisyona düştük. Biz hep açık söyledik, açık konuştuk, açık yaptık. Ekici, Fenerbahçe'ye gelmesin, Fenerbahçe kuvvetlenir. Ya 1 oyuncuyla kuvvetlenme ne kadar olur ya, saçma bir olay var ortada'' ifadelerini kullandı.