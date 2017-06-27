Mehmet Ekici yarın imzayı atıyor
Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Mehmet Ekici'nin yarın basın önünde sözleşme imzalayacağını duyurdu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Yeni transferimiz Mehmet Ekici’nin imza töreni ve basın toplantısı, 28 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 14:00’te yapılacaktır.
İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarına duyururuz.
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