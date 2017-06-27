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Mehmet Ekici yarın imzayı atıyor

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Mehmet Ekici'nin yarın basın önünde sözleşme imzalayacağını duyurdu.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
 
Yeni transferimiz Mehmet Ekici’nin imza töreni ve basın toplantısı, 28 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 14:00’te yapılacaktır.
 
İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.
 
Basın mensuplarına duyururuz. 

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